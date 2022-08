Corinthians x Flamengo abre quartas da Copa Libertadores nesta terça

O clássico nacional Corinthians x Flamengo abre esta noite a fase de quartas de final da Copa Libertadores. Os donos das duas maiores torcidas do país medem forças a partir das 21h30 (horário de Brasília) na Neo Químca Arena, em São Paulo. O jogo de ida das quartas será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Brunos Mendes.

🔥🇧🇷 Tá chegando a hora! As duas maiores torcidas do Brasil mais uma vez frente a frente na CONMEBOL #Libertadores.



🔜 @Corinthians 🆚 @Flamengo pic.twitter.com/KzKhYujIec — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 2, 2022

O Rubro-Negro assegurou presença nas quartas após duas vitórias consecutivas sobre o Tolima (Colômbia), a primeira fora de casa por 1 a 0, e a segunda por 7 a 1 no Maracanã. O técnico Dorival Júnior comandou o último treino do time carioca na manhã de ontem (1º) e logo depois liberou a lista de relacionados para o jogo de hoje (2). A expectativa é que o treinador leve a campo a mesma formação dos últimos confrontos na Copa do Brasil: contra o Atlético-MG e Athletico-PR (oitavas e quartas de final, respectivamente).

Confira os relacionados do Flamengo para a partida diante do Corinthians, pelas quartas da @Libertadores. #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/gGMoTP66AR — Flamengo (@Flamengo) August 1, 2022

As equipes paulista e carioca já estiveram frente a frente este ano pelo Campeonato Brasileiro, e o Timão levou a melhor com vitória por 1 a 0 em casa. Já a última vez que os times se enfrentaram na Libertadores foi há 12 anos, nas oitavas de final. Na ocasião, ainda vigorava o gol qualificado e o Flamengo avançou às quartas, após vitória por 1 a 0 em casa, seguida de derrota por 2 a 1 para o Corinthians em São Paulo.

Comandado pelo técnico português Vitor Pereira, o Timão garantiu vaga nas quartas após eliminar o Boca Juniors (Argentina) fora de casa nos pênaltis. O treinador deve deixar para definir o elenco pouco antes do início da partida. Já inscritos na competição, podem entrar em campo esta noite os recém-contratados Yuri Alberto (centroavante), Balbuena (zagueiro), Fausto Vera (volante).