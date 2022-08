Brasil enfrentará Inglaterra na "Finalíssima" feminina

A Inglaterra, recém-coroada campeã europeia, enfrentará o Brasil na primeira "Finalíssima" feminina, depois que a seleção comandada por Pia Sundhage conquistou seu quarto título consecutivo da Copa América com uma vitória de 1 a 0 sobre a anfitriã Colômbia no final de semana.

Um pênalti convertido por Debinha no primeiro tempo foi suficiente para o Brasil selar o oitavo título continental em nove anos e marcar um confronto com a Inglaterra, que venceu a Alemanha por 2 a 1 na prorrogação em Wembley no domingo para conquistar o título europeu, seu primeiro grande troféu.

🔹 A @SelecaoFeminina conquistou seu 8º título na CONMEBOL @CopaAmerica Femenina 2022.



🔹 Pela primera vez, a CONMEBOL entregou USD 1.500.000 para a seleção campeã e USD 500.000 para a vice-campeã.#CAFem #VibraOContinente #AcrediteSempre — CONMEBOL 🇧🇷 (@CONMEBOLBR) July 31, 2022

A partida entre as campeãs sul-americana e europeia será disputada na Europa, com a Uefa ainda por anunciar uma data e o local do encontro, organizado em cooperação com a Conmebol, a entidade máxima do futebol sul-americano.

A primeira "Finalíssima" masculina foi vencida pela Argentina, com Lionel Messi inspirando-os a uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália, vencedora da Euro, em Londres, em junho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.