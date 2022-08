Covid-19: Djokovic diz que não pode viajar a Nova York para US Open

O ex-número um do mundo Novak Djokovic disse nesta quinta-feira (25) que não poderá viajar a Nova York para competir no Aberto dos Estados Unidos, o último Grand Slam do ano que começa na próxima semana, tendo se recusado a se vacinar contra a covid-19.

As regras atuais exigem que os viajantes apresentem prova de vacinação completa para embarcar em voos com destino aos Estados Unidos e entrar no país.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼