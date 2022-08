Kerber, ex-número 1 do mundo, anuncia gravidez e não disputará US Open

A ex-número 1 do mundo Angelique Kerber está grávida e não disputará o Aberto dos EUA, que começa em Nova York na segunda-feira, disse a alemã três vezes vencedora de Grand Slams.

A canhota Kerber, de 34 anos, jogou pela última vez em Wimbledon, onde foi eliminada na terceira rodada para a belga Elise Mertens.

Ela ganhou seu primeiro Grand Slam no Aberto da Austrália em 2016 antes de levantar o troféu do Aberto dos EUA no mesmo ano para chegar ao topo do ranking mundial feminino.

Dois anos depois, Kerber venceu Wimbledon em seu terceiro título de Grand Slam.

"Eu realmente queria jogar o Aberto dos EUA, mas acabei decidindo que dois contra um não é uma competição justa", disse Kerber em um post bem-humorado no Twitter nesta quarta-feira (24). "Nos próximos meses, farei uma pausa em viagens pelo mundo como jogadora de tênis, mas, novamente, acredito que seja pelo melhor motivo possível! Sentirei falta de todos vocês."

