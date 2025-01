Trump diz que pode adiar proibição do TikTok por 90 dias

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (18) que “provavelmente” dará uma prorrogação de 90 dias ao TikTok, adiando uma possível proibição, após assumir o poder na próxima segunda-feira (20), com os 170 milhões de usuários norte-americanos nervosos em antecipação ao fechamento do aplicativo marcado para domingo (19).

“A extensão de 90 dias é algo que eu provavelmente farei porque é apropriado”, disse Trump à emissora NBC. “Se eu decidir fazer isso, provavelmente anunciarei na segunda-feira”.

O aplicativo de propriedade chinesa, que cativou quase metade dos norte-americanos, impulsionou pequenos negócios e moldou a cultura online, disse que sairá do ar nos Estados Unidos neste domingo, a menos que o governo do presidente Joe Biden forneça garantias a empresas como Apple e Google de que elas não serão alvo de ações fiscalizadoras quando a proibição entrar em vigor.

De acordo com uma lei aprovada no ano passado e mantida na sexta-feira (17) por uma decisão unânime da Suprema Corte, a plataforma tem até domingo para cortar laços com sua empresa controladora sediada na China, ByteDance, ou fechar as operações nos EUA para endereçar preocupações de que representa uma ameaça à segurança nacional.

A Casa Branca reiterou neste sábado que caberá ao novo governo Trump tomar medidas, aumentando a probabilidade de um fechamento no domingo.

“Não vemos motivo para o TikTok ou outras empresas agirem nos próximos poucos dias antes da posse do governo Trump na segunda-feira”, afirmou a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.