CR7 diz que em breve será revelada a verdade sobre futuro no United

O atacante do Manchester United Cristiano Ronaldo disse que em algumas semanas será revelada a verdade, após constantes especulações sobre seu futuro no clube.

O português estaria buscando deixar Old Trafford, apesar de o novo técnico Erik ten Hag insistir que ele "não está à venda".

“Saberão a verdade quando der entrevistas em algumas semanas”, disse o jogador de 37 anos no Instagram.

Ronaldo também curtiu uma postagem de um torcedor dizendo que o técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone, queria contratá-lo.

Respondendo ao post, Ronaldo disse: "A mídia só fala mentira. Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram, só acertaram 5. Imaginem como são as coisas. Fique aí com essa dica."

Cristiano Ronaldo, que voltou ao United há um ano vindo da Juventus, tem mais um ano de contrato.

Ele foi o artilheiro da temporada passada com 24 gols em todas as competições, mas foi criticado por Ten Hag após deixar uma partida de pré-temporada contra o Rayo Vallecano mais cedo, depois de ser substituído no intervalo.

O Manchester United terminou em sexto na Premier League e teve um começo ruim na nova temporada, perdendo os dois primeiros jogos e ficando na parte inferior da tabela. Na segunda-feira (22), o time recebe o Liverpool.

