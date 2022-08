Conte e Tuchel são acusados de conduta imprópria após clássico inglês

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, e o treinador do Tottenham Hotspur, Antonio Conte, foram acusados de conduta imprópria pela Associação de Futebol inglesa (FA) após um desentendimento na partida de domingo (14) pelo Campeonato Inglês no estádio Stamford Bridge.

Os dois técnicos discutiram rispidamente ao apertaram as mãos no final do jogo e precisaram ser separados pelos jogadores e equipes técnicas de ambos os times. Os dois receberam cartões vermelhos do árbitro Anthony Taylor como resultado do episódio.

"É alegado que o comportamento dos dois treinadores foi inapropriado após o final da partida", disse a FA em nota.

Os dois têm até quinta-feira para responder às acusações.

A FA também investiga os comentários de Tuchel após o técnico alemão criticar o árbitro Taylor por suas decisões.

Tuchel acusou Taylor e o árbitro de vídeo (VAR) de tomar decisões equivocadas que ajudaram os Spurs a saírem de Stamford Bridge com um ponto.

Em sua coletiva pós-jogo, Tuchel lamentou a "enorme má interpretação das situações" e disse que "seria melhor" se Taylor não apitasse mais as partidas do Chelsea.

