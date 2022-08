Internacional atropela o Fluminense por 3 a 0 no Beira Rio

Na partida que encerrou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional superou o Fluminense por 3 a 0, na noite deste domingo (14) no estádio do Beira Rio, para permanecer na 6ª posição da competição com 36 pontos.

#INTxFLU | ⏱️ | 2T | 51' - VITÓRIA COLORADA! Com gols de @FabriBustosOK, @alemao_zrwk9 e @carlosdepena, Inter goleia o Fluminense por 3 a 0, chega aos 36 pontos e retorna ao G6 do @Brasileirao. Grande triunfo! 🤩💪



🇦🇹 #ColoradoJogaJunto



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/Mv5EpDOSZg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 14, 2022

Para o Tricolor o revés representou a queda para a 4ª posição, com os mesmos 38 pontos, além de ver a interrupção de uma invencibilidade de 13 partidas (entre Brasileiro e Copa do Brasil).

Vindo de uma eliminação traumática nas Copa Sul-Americana (para o Melgar na disputa de pênaltis), o Colorado entrou em campo com muita disposição, forçando a marcação em cima da equipe de Fernando Diniz e não oferecendo espaços para o adversário.

A postura da equipe de Mano Menezes foi acertada, pois o Internacional conseguiu abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, quando aproveitou saída errada dos visitantes para marcar com o lateral Bustos.

Logo aos 16 da etapa final Maurício chegou a marcar um bonito gol em contra-ataque, mas o lance acabou anulado após o juiz assinalar, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), uma posição irregular.

Mas 10 minutos depois não teve jeito, o time de Porto Alegre ampliou com gol de Alemão, que finalizou de dentro da área após receber passe por elevação de Wanderson. Mas o gol mais bonito ficou para o final, quando o uruguaio Carlos de Pena bateu colocado de fora da área aos 47 minutos para superar o goleiro Fábio e fechar o placar.

Vitória em casa

Outra equipe a vencer neste domingo foi o América-MG, que bateu o Santos por 1 a 0 no Independência com um gol de Pedrinho. O triunfo deixou o Coelho na 8ª posição com 30 pontos, mesma pontuação do Peixe, que é o 10º.