Duplas de Melo e Demoliner se classificam à 2ª rodada do US Open

O tênis brasileiro estreou na chave de duplas masculinas do US Open com vitórias. Nesta quarta-feira (31), em Nova York (Estados Unidos), a parceria do mineiro Marcelo Melo, número 45 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com o sul-africano Raven Klaasen (73º), superou a do argentino Máximo González (49º) com o bósnio Tomislav Brkic (51º) por dois sets a um, com parciais de 6/7 (7/4), 7/6 (7/3) e 6/1, após uma hora e 31 minutos de partida.

Outro a largar bem foi Marcelo Demoliner (173º). O gaúcho e o português João Sousa (296º em duplas, 59º em simples) derrotaram o argentino Horácio Zeballos (nono) e o espanhol Marcel Granollers (11º), também por dois a um, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4), em duas horas e 19 minutos. O US Open é o primeiro Grand Slam do brasileiro desde que se recuperou de duas cirurgias no joelho direito.

Vice em 2018, Melo volta a quadra na sexta-feira (2), ao lado de Klaasen, em horário a definir, contra o britânico Lloyd Glasspool (26º) e o finlandês Harri Heliovaara (21º). Demoliner e Sousa encaram quem passar no duelo entre os espanhóis Feliciano Lopez (70º) e Jaume Munar (197º em duplas, 57º em simples) e os franceses Arthur Rinderknech (138º em duplas, 58º em simples) e Benjamin Bonzi (124º em duplas, 50º em simples), que ainda não foi marcado.

Ainda nesta quarta-feira, o gaúcho Rafael Matos (38º) e o espanhol David Vega Hernandez (40º) enfrentam o francês Fabien Reboul (69º) e o equatoriano Diego Hidalgo (79º), com início previsto para 17h45 (horário de Brasília). O confronto entre o mineiro Bruno Soares (33º) e o britânico Jamie Murray (14º) contra os anfitriões norte-americanos Hunter Reese (78º) e Max Schnur (88º), por sua vez, aguarda agendamento.

Pela segunda rodada, o cearense Thiago Monteiro (67º) enfrenta às 18h30 o russo Karen Khachanov (31º). Às 22h, será a vez de a paulista Bia Haddad, número 15 do mundo, encarar a canadense Bianca Andreescu (48ª).