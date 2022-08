Rafael Nadal derrota Hijikata de virada no retorno ao US Open

Rafael Nadal, segundo cabeça de chave no Aberto dos Estados Unidos, enfrentou um desafio inesperado em sua primeira aparição no torneio desde que o venceu em 2019, derrotando o australiano Rinky Hijikata, de 21 anos, por 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3, na terça-feira (30), na rodada inicial.

