Fifa vende 2,45 milhões de ingressos para Copa do Mundo no Catar

Os organizadores da Copa do Mundo venderam 2,45 milhões de ingressos para o evento deste ano no Catar, disse a Fifa nesta quinta-feira, com mais de meio milhão deles vendidos no último período de vendas de 5 a 16 de julho.

A Fifa disse que o maior número de ingressos alocados foi para partidas da fase de grupos como Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca.

“Os torcedores que moram no Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, País de Gales e Austrália lideraram o caminho e as filas digitais ao garantir o maior número de ingressos”, disse a Fifa.

A data de lançamento da próxima fase de vendas será anunciada no final de setembro, acrescentou a Fifa. As vendas de balcão também começarão em Doha após o lançamento da fase de vendas de última hora.

A Copa do Mundo começará um dia antes do previsto originalmente, com a cerimônia de abertura ocorrendo antes da seleção anfitriã enfrentar o Equador, em 20 de novembro.

Será a primeira Copa do Mundo sediada no Oriente Médio, tendo sido adiada para o final do ano, no lugar de sua ocorrência normal entre junho e julho, para evitar o forte calor do verão na região.

