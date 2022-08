Gabriel Jesus precisa de tempo para se adaptar ao Arsenal, diz técnico

O novo reforço Gabriel Jesus teve uma pré-temporada de impacto no Arsenal, mas o treinador Mikel Arteta moderou as expectativas antes da abertura da Premier League, na sexta-feira (4), diante do Crystal Palace, dizendo que o atacante brasileiro ainda precisa de tempo para se adaptar.

Jesus marcou sete vezes em cinco jogos durante a pré-temporada depois de chegar ao Arsenal vindo do Manchester City, onde marcou 95 gols em 236 jogos em todas as competições e desempenhou um papel importante em quatro títulos da Premier League.

"O papel que Gabi tem aqui será muito diferente do papel em seu clube anterior. Isso precisa de alguma adaptação e algum tempo", disse Arteta, que trabalhou com Jesus como assistente-técnico de Pep Guardiola no City, em entrevista a repórteres nesta quinta-feira (4). "Quando você traz os melhores jogadores de grandes clubes e eles foram extremamente bem sucedidos ao longo dos anos, eles esperam isso... Ele é um enorme talento, um jogador com uma mentalidade que é tão contagiante e vai nos dar muito", afirmou. "Ele se saiu fantasticamente bem e estamos todos surpresos com a rapidez com que fez isso, mas temos que compartilhar essa responsabilidade".

Até agora, o Arsenal completou as contratações de Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Marquinhos e o goleiro Matt Turner, além de Jesus.

Arteta indicou que pode haver espaço para mais chegadas antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro.

"Sempre foi a minha equipe. Mudamos o elenco", disse Arteta. "Os jogadores que temos são mais específicos e melhores para a forma como queremos jogar. "Estamos realmente ativos, como você pode ver com as entradas e saídas. Tudo ainda está em aberto, é uma longa janela... Jogadores vão precisar sair, outros se transferirem e tudo ainda está em aberto".

O lateral-esquerdo Kieran Tierney ainda está retornando ao time após uma cirurgia no joelho em abril, enquanto o lateral-direito Takehiro Tomiyasu e a nova contratação Vieira não jogaram durante a pré-temporada devido a lesões.

A mídia britânica informou que o meia-atacante Emile Smith Rowe ainda está se recuperando de uma lesão na virilha e não estará à disposição para o duelo no Selhurst Park.

Arteta disse que espera que três desses quatro jogadores treinem ainda nesta quinta-feira e possam estar na disputa para enfrentar o Palace, mas se recusou a especificar quem ficará de fora.

O Palace, comandado pelo ex-capitão do Arsenal Patrick Vieira, venceu o rival por 3 a 0 em abril da temporada passada, mas Arteta está mais otimista em relação ao jogo de sexta-feira (5) no sul de Londres.

"Eles mostraram na temporada passada como são duros e difíceis de vencer e como foram consistentes em casa também... Espero que tenhamos aprendido muitas lições naquele dia", disse Arteta.

