Grêmio cai diante do Criciúma no Heriberto Hülse

O Grêmio chegou ao quarto jogo sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro (três derrotas e um empate) ao perder de 2 a 0 para o Criciúma, na noite desta terça-feira (30) no estádio Heriberto Hülse, pela 27ª rodada da competição.

VITÓRIAAA DO TIGRE! 🙌🔥



Comemora torcedor! O Tigre vence o Grêmio por 2x0 no Majestoso, com gols de Caio Dantas e Rafael Bilu. 💪🐯



