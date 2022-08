Série B: Cruzeiro fica no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa

O Cruzeiro ficou no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira (30) no estádio do Castelão, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro da Série B. Com este triunfo, a Raposa mantém a liderança com folga, agora com 58 pontos.

🕑 49' | 2T | FIM DE JOGO EM SÃO LUIS!



Um ponto pra cada lado e mais um passo rumo ao nosso objetivo!#SAMxCRU | 1x1#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/mEvRZFvxwZ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 30, 2022

A equipe mineira abriu o placar cedo, com menos de 1 minuto, com o atacante Edu. Porém, ainda antes do intervalo, a Bolívia Querida deixou tudo igual com Paulo Sérgio.

Vitória do Londrina

Quem venceu para se aproximar do G4 foi o Londrina, que bateu o CRB por 1 a 0 no estádio do Café. Com este resultado o Tubarão chegou aos 41 pontos, um a menos do que o Vasco, que ocupa a 4ª posição da classificação.

🔵⚪️ NA RAÇA



Tubarão marca no fim com Alan Ruschel e bate CRB. O próximo confronto do Londrina é sábado (3), em Ponta Grossa, contra o Operário.#vamospracimatubarão 🦈 pic.twitter.com/JWqulLoR4q — Londrina E C (@LondrinaEC) August 31, 2022

Demissão de Marcelo Cabo

Abrindo a rodada, o Vila Nova foi até a Arena Condá e bateu a Chapecoense por 2 a 1 na última segunda (29). Este revés levou à demissão do técnico Marcelo Cabo.