Inter goleia Juventude com facilidade para entrar no G4 do Brasileiro

O Internacional não encontrou dificuldades para golear o Juventude por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (29) no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, e assumir a 4ª posição do Campeonato Brasileiro.

GOLEADA NO BEIRA-RIO! COM DOIS GOLS DE JOHNNY, UM DE WANDERSON E OUTRO DE EDENILSON, INTER ATROPELA O JUVENTUDE POR 4 A 0 E CHEGA AOS 42 PONTOS NO BRASILEIRÃO! 💥🏟️💥🏟️💥🏟️💥🏟️



GRANDE JOGO! 🤌🤌🤌 pic.twitter.com/iCrlz7L4cH — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 30, 2022

Após a vitória em casa, o Colorado alcançou os 42 pontos, mas ainda pode sair do G4 caso o Corinthians derrote o Bragantino em partida que inicia mais tarde. Para o Jaconero o revés representou a permanência na lanterna da classificação com 17 pontos.

A vitória da equipe comandada por Mano Menezes começou a ser construída aos 37 minutos do primeiro tempo, quando Carlos de Pena cobrou escanteio para Johnny marcar de cabeça. Antes do intervalo, já aos 49, o Internacional chegou ao segundo graças a gol de Wanderson, que aproveitou rebote dado pelo goleiro Pegorari, que defendeu cobrança de pênalti de Carlos de Pena.

O terceiro do Colorado saiu logo no início da etapa final, aos dois minutos, novamente com gol de cabeça do volante Johnny, desta vez após assistência de Wanderson. Já no final, Edenílson cobrou pênalti para dar números finais ao placar.

OS GURI TAMBÉM AMAM! 🫶 pic.twitter.com/iXj6dE1rzs — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2022

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Avaí no Alfredo Jaconi no sábado (3). Um dia depois o Internacional visita o Corinthians na Neo Química Arena.