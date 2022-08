Lewis Hamilton se diz "totalmente transformado" por viagem à África

O piloto sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton disse que se sente "transformado" depois de viajar pela África durante as férias de agosto da Fórmula 1.

O britânico, o único piloto negro da Fórmula 1 e cujos avós paternos emigraram do Caribe para o Reino Unido, documentou nas redes sociais sua viagem a Namíbia, Ruanda, Quênia e Tanzânia.

"Estas últimas duas semanas foram alguns dos melhores dias de toda a minha vida", disse Hamlilton, de 37 anos, em um post no Instagram. "Não sou o mesmo homem que era antes desta viagem, toda a beleza, amor e tranquilidade que experimentei me fizeram sentir totalmente transformado."

Hamilton, que corre pela Mercedes e venceu um recorde de 103 GPs, disse que se conectou com suas raízes e sentiu seus ancestrais com ele mais fortes do que nunca.

"Nenhuma quantidade de fotos poderia capturar como estou me sentindo agora e o que estou tentando dizer", disse ele a seus 29,5 milhões de seguidores. "Apenas saiba, onde as palavras falham, as emoções são profundas."

Hamilton há muito tempo pede para a Fórmula 1 correr no continente, com o esporte conversando com os organizadores na África do Sul sobre um retorno a Kyalami pela primeira vez desde 1993.

"O lugar que eu realmente sinto que é caro ao meu coração e o mais importante para mim é conseguir uma corrida de volta na África do Sul", disse Hamilton, um defensor da igualdade e da diversidade racial, no ano passado. "Acho que há muitos seguidores do esporte por aí, e seria ótimo poder destacar o quão bonita é a terra mãe."

