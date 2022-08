Liverpool iguala maior goleada do Inglês com 9 a 0 sobre Bournemouth

O Liverpool conseguiu sua primeira vitória nesta temporada de uma maneira impressionante ao igualar a maior goleada da história da Premier League com 9 x 0 sobre o recém-promovido Bournemouth em Anfield, neste sábado (27).

Dois gols nos primeiros seis minutos, de Luis Díaz e Harvey Elliott, colocaram os anfitriões em uma posição de comando logo de cara.

Um chute impressionante do lateral direito da seleção inglesa, Trent Alexander-Arnold, no ângulo deu ao Liverpool a vantagem de três gols aos 28 minutos, antes de Roberto Firmino colocar seu nome no placar, três minutos depois.

O Liverpool ainda não havia terminado e fez o quinto antes do intervalo, com uma cabeçada de Virgil Van Dijk em cobrança de escanteio. O gol contra de Chris Mepham deixou os visitantes com a perspectiva de uma derrota vergonhosa.

Uma finalização à queima-roupa de Firmino manteve o placar em movimento, e o gol de Fábio Carvalho, que havia saído do banco de reservas, deixou os torcedores sonhando com o recorde.

Díaz fez o nono gol de cabeça, com o Liverpool ainda tendo cinco minutos para se tornar o primeiro time a marcar 10 vezes em um jogo de Premier League, a era moderna do Campeonato Inglês, que existe desde 1992. Mas apesar de alguns sustos no fim, o Bournemouth fez apenas o suficiente para evitar essa desonra.

