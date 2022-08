Real tem sorteio favorável na fase de grupos da Liga dos Campeões

O Real Madrid enfrentará RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic na fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Barcelona enfrentará Bayern de Munique, Inter de Milão e Viktoria Plzen, após o sorteio das chaves realizado nesta quinta-feira (25).

O Real conquistou seu 14º título europeu ao vencer o Liverpool na final da última temporada e, no papel, o time do técnico Carlo Ancelotti deve ter poucos problemas no Grupo F para chegar às oitavas de final.

O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, enfrentará seu antigo time na fase de grupos depois que os catalães forem sorteados ao lado de Bayern, Inter e Viktoria Plzen no Grupo C.

O atacante Erling Haaland, do Manchester City, também enfrentará seu ex-time, uma vez que os atuais campeões ingleses foram sorteados no Grupo G com Borussia Dortmund, Sevilla e FC Copenhague.

"O City é naturalmente uma força a ser reconhecida na Liga dos Campeões. Estamos ansiosos por isso tanto quanto pelo reencontro com Erling Haaland", disse o meio-campista Marco Reus, do Dortmund.

O Paris Saint-Germain começará a busca por um primeiro troféu na competição de clubes de elite da Europa em um complicado Grupo H com Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

Já o Liverpool se encontra no Grupo A, ao lado de Ajax, Napoli e Rangers.

"A primeira coisa a dizer é que este é um desafio adequado", disse o técnico do Liverpool, Juergen Klopp, ao site do clube. "Todos os clubes têm qualidade, todos têm pedigree e eu diria que todos têm chance. O bom é que também temos, por isso faz sentido olharmos para o desafio e vivê-lo."

O Chelsea, campeão da temporada 2020-21, enfrentaro o Milan, atual campeão italiano, no Grupo E, junto com RB Salzburg e Dinamo Zagreb.

Campeão da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt ficou ao lado de Tottenham Hotspur, Sporting e Olympique de Marselha no Grupo D.

A fase de grupos da Liga dos Campeões começará mais cedo do que de costume, em 6 de setembro, e terminará antes da Copa do Mundo deste ano, que acontecerá no Catar a partir de 20 de novembro.

A fase eliminatória da Liga dos Campeões começa em fevereiro, com a final acontecendo no Estádio Olímpico Ataturk, de Istambul, em junho.

