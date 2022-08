Manchester United fecha acordo com Ajax para contratar atacante Antony

O Manchester United chegou a um acordo para contratar o atacante brasileiro Antony, do Ajax Amsterdã, anunciou o clube da Premier League em comunicado nesta terça-feira (30).

Antony, que jogou sob o comando do técnico Erik ten Hag no Ajax, marcou 12 gols e 10 assistências em 33 partidas em todas as competições na última temporada, quando o clube conquistou o terceiro título holandês consecutivo e chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ajax and Manchester United reach agreement on Antony Matheus dos Santos. — AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2022

Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que giraria em torno de 80,75 milhões de libras (R$ 475,6 milhões), com mais 4,25 milhões de libras (R$ 25 milhões) em complementos para o atacante de 22 anos.

Antony chegou ao Ajax vindo do São Paulo em fevereiro de 2020 e jogou mais de 80 vezes pelo Ajax, marcando 25 gols no total. Ele também tem sido convocado pela seleção brasileira desde sua estreia em 2021.

Ele se tornará a quinta contratação do Manchester United na temporada, após as chegadas de Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Casemiro.

O anúncio ocorre em um momento em que as especulações da mídia sobre o futuro do atacante Cristiano Ronaldo se intensificam, com o jogador de Portugal supostamente tentando deixar Old Trafford após o fracasso do time em se classificar para a Liga dos Campeões.

O Manchester está em oitavo na Premier League com seis pontos em quatro jogos até agora. A equipe enfrentará o Leicester City fora de casa na quinta-feira.

Reportagem adicional de Shrivathsa Sridhar

