Ricciardo deixará McLaren no final da temporada de Fórmula 1

Daniel Ricciardo deixará a McLaren no final da temporada 2022 da Fórmula 1 por acordo mútuo e um ano antes do encerramento do contrato do australiano, anunciaram ambas as partes nesta quarta-feira (24).

Ricciardo se juntou à McLaren vindo da Renault no final de 2020, e, apesar de ter vencido o GP da Itália do ano passado em Monza em uma dobradinha, tem sofrido para igualar o desempenho do companheiro de equipe, o britânico Lando Norris.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together. — McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022

Ricciardo deve ser substituído pelo compatriota Oscar Piastri, piloto reserva da Alpine, de propriedade da Renault, que neste mês desencadeou uma disputa contratual depois de rejeitar uma oferta para correr por eles no próximo ano.

A McLaren não quis comentar sobre a substituição de Ricciardo e não deu detalhes sobre o custo financeiro da rescisão do contrato.

Compartilhando a notícia com seus 7,3 milhões de seguidores no Instagram, Ricciardo disse que o processo foi "agridoce, com certeza".

"Nos esforçamos muito, mas não funcionou da forma que queríamos, então a equipe decidiu mudar para o próximo ano", disse o piloto de 33 anos. "Tivemos muitas discussões, mas no final concordamos mutuamente que era a coisa certa para nós dois". "Vou continuar o restante deste ano... O que está por vir ainda não tenho certeza, mas veremos", completou ele.

