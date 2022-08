Alonso vai substituir Vettel na Aston Martin na temporada 2023 da F1

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso correrá pela Aston Martin a partir de 2023, depois que o espanhol de 41 anos assinou um contrato de vários anos, anunciou a equipe nesta segunda-feira (1º).

Alonso chega da Alpine, de propriedade da Renault, como substituto do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, 35, que na semana passada anunciou sua aposentadoria no final da temporada atual.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether