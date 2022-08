Viúva de Kobe Bryant será indenizada em US$ 16 mi por fotos vazadas

A viúva do astro do basquete Kobe Bryant ganhou na quarta-feira (24) uma ação em que receberá US$ 16 milhões (o equivalente a R$ 81,7 milhões) pelo compartilhamento de fotos de restos humanos no local do acidente de helicóptero onde seu marido, sua filha de 13 anos Gianna e outras sete pessoas morreram em 2020, de acordo com várias reportagens da mídia.

Vanessa Bryant processou o condado de Los Angeles, alegando invasão de privacidade, depois de acusar membros da polícia e dos bombeiros do condado de Los Angeles de compartilhar imagens horríveis do acidente em ambientes não oficiais, inclusive para clientes em um bar.

Chris Chester, cuja esposa Sarah, 45, e a filha, Payton, 13, estavam entre os mortos no acidente e que se juntou ao processo de Bryant, receberá US$ 15 milhões (R$ 76,7 milhões), elevando o total a US$ 31 milhões (R$ 158,4 milhões).

Vanessa Bryant, que estava no tribunal federal de Los Angeles quando o veredicto foi lido após um julgamento de 11 dias, colocou as mãos no rosto e chorou. Ela e seu advogado se recusaram a falar com os repórteres quando deixaram o tribunal.

Kobe Bryant, a filha Gianna e outras sete pessoas morreram no acidente em Calabasas, na Califórnia, em 26 de janeiro de 2020.

