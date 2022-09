Aston Martin contrata brasileiro Drugovich para piloto reserva da F1

A Aston Martin contratou o brasileiro Felipe Drugovich como um de seus pilotos reserva da Fórmula 1 depois que ele venceu o campeonato de Fórmula 2 na Itália no fim de semana, anunciou a equipe nesta segunda-feira (12).

O jovem de 22 anos também será o primeiro integrante de seu programa de desenvolvimento de pilotos.

Meet the first member of the @AstonMartinF1 Driver Development Programme: 2022 @Formula2 Champion, @FelipeDrugovich. pic.twitter.com/RbLdyCXIB6