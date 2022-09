Brasil tenta classificação nesta sexta no Mundial de Ginástica Rítmica

A delegação brasileira busca nesta sexta-feira (17) a classificação na disputa de conjuntos do Mundial de Ginástica Rítmica, em Sófia, capital da Bulgária. A fase eliminatória ocorrerá das 8h30 às 12h55 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil. Além do Brasil, a disputa reunirá equipes de outros 29 países. O grupo nacional, com seis ginastas, fará uma série de cinco arcos e outra mista (três fitas e duas bolas).

Duas das integrantes da equipe competiram nesta quinta (16) nas disputas individuais de séries de maças e fita, mas não avançaram às finais, nem no individual geral (apenas os 18 primeiros colocados), nem por aparelhos (oito primeiros). A capixaba Geovanna Santos, de 20 anos, estreante em Mundiais, foi um dos destaques desta manhã ao se apresentar na série de fita ao som de Rajadão - música da cantora Pablo Vittar - vestindo um collant rosa com foto da intérprete. A brasileira terminou na 15ª posição. Na série de maças Geovanna ficou em 12º lugar.

Quem também competiu hoje foi a paranaense Bárbara Galvão, que ano passado fez história ao conseguir classificação inédita para o país no Mundial. Recuperada de uma cirurgia no quadril, mas com apenas dois meses de treino, Bárbara terminou em 18º lugar na fita, e em 48º na série de maças.

Além de Bárbara e Giovanna, o conjunto brasileiro que compete nesta sexta (16) conta ainda com Deborah Medrado, Gabriele Moraes, Nicole Pircio e a capitã Maria Eduarda Arakaki. Em caso de classificação da equipe brasileira, o país disputa a final no domingo (18). A disputa por medalhas da série de cinco arcos ocorrerá das 9h às 9h43; e da serie mista das 9h48 às 10h31).