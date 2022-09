Federer vai se aposentar do tênis após Laver Cup da próxima semana

O tenista suíço Roger Federer anunciou sua aposentadoria do esporte nesta quinta-feira (15), dizendo que a Laver Cup da próxima semana será seu último torneio da ATP.

"Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e limites do meu corpo... Tenho 41 anos", disse Federer no Instagram.

"Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O tênis me tratou com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado, e agora preciso reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva". "A Laver Cup da próxima semana em Londres será meu último evento ATP. Vou jogar mais tênis no futuro, é claro, mas não em Grand Slams ou no circuito."

