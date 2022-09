Brasil vence na estreia e vai à 2ª rodada do Mundial de Tênis de Mesa

As equipes brasileiras feminina e masculina estrearam com vitória na madrugada desta sexta-feira (30) no Mundial de Tênis de Mesa em Chengdu (China) e avançaram à segunda rodada . O trio feminino (irmãs Bruna e Giulia Takahashi, e Laura Watanabe) sobrou diante da África do Sul: ganhou por 3 sets a 0 (11/4, 11/5 e 11/1). Elas voltam a jogar hoje (30), às 23h (horário de Brasília), contra a Itália. A partida será transmitida ao vivo no YouTube do Mundial. As brasileiras no Grupo 3 (os demais integrantes são França e Hong Kong, este último cabeça de chave).

Meninas do Brasil arrasam a África do Sul e equipe masculina bate a Dinamarca na abertura do Mundial de Equipes



O time masculino - Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti – também levou a melhor sobre a Dinamarca no primeiro duelo da competição: triunfo por 3 sets a 1 ((9/11, 11/9, 11/6 e 11/9). O próximo duelo dos brasileiros será contra Portugal, neste sábado (1º de outubro), também transmissão ao vivo. O Brasil é cabeça de chave do Grupo 6, que tem ainda Eslováquia.

Partidas

Na estreia das brasileiras contra as sul-africanas, a primeira a competir foi Bruna Takahashi, de 22 anos, que atropelou Muskiquh Kalan em sets diretos ((11/4, 11/2 e 11/5). Sem seguida, a irmã Giulia, de 17 anos, em sua estreia em Mundiais, superou com facilidade Danisha Patel, também por 3 sets a 0 ((11/3, 11/4 e 11/7). Por último, foi a vez de outra debutante na competição: Laura Watanabe, de 18 anos. A mesatenista não poupou a adversária, triunfando por 3 a 0 (11/4, 11/5 e 11/1).

Diferente das meninas, os brasileiros tiveram de quebrar a estratégia dinamarquesa para assegurar a vitória. O carioca Hugo Calderano, número cinco do mundo, passou fácil por Martin Buch Andersen, terceiro atleta da Dinamarca, ganhando em sets diretos 1/5, 11/5 e 11/. No duelo seguinte, Vitor Ishiy enfrentou Anders Lind e perdeu por 3 sets a 1 (11/7, 9/11, 12/10 e 11/5). Na sequência, Erick Jouti devolveu o placar diante do canhoto Tobias Rasmussen: ganhou por 3 a 1 (11/7, 9/11, 12/10 e 11/5). Quem selou a vitória do Brasil foi Calderano que fechou a última partida em 3 a 1 ( (9/11, 11/9, 11/6 e 11/9).