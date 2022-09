Tênis de mesa: Brasil estreia à noite no Mundial por Equipes na China

O tênis de mesa brasileiro estreia nesta quinta-feira (29), às 23h (horário de Brasília), no Campeonato Mundial por Equipes, na cidade de Chengdu, na China, a maior potência na modalidade. Na equipe masculina do Brasil estão Hugo Calderano, atual número seis do mundo, Vitor Ishiy e Eric Jouti. Já a feminina tem as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, além de Laura Watanabe.

Vai começar o Mundial por Equipes!



Brasil já estreia hoje pela fase de grupos da competição, às 23h, com transmissão do Star +



Feminino (Grupo 03)

🇧🇷 🆚 🇿🇦 - 23h



Masculino (Grupo 06)

🇧🇷 🆚 🇩🇰 - 23h pic.twitter.com/xxqorpQV6z — CBTM (@CBTM_TM) September 29, 2022

A competição bienal volta a ocorrer após quatro anos – o Mundial de 2020 programado para ocorrer na Coreia do Sul foi cancelado em razão da pandemia de covid-19. A última edição, em 2018, foi histórica para o Brasil, que chegou às quartas de final, a melhor campanha até então.

Nesta noite, o time masculino faz a primeira partida contra a Dinamarca. O Brasil é cabeça de chave do Grupo 6, que tem ainda Portugal e Eslováquia.

Já as mesa-tenistas brasileiras, lideradas por Bruna Takahashi, 21ª melhor do mundo, estreiam contra as sul-africanas pelo Grupo 3 (os demais integrantes são França, Itália, e Hong Kong, este último cabeça de chave).

“Estou muito feliz com a nossa equipe com a Giulia e a Laura, um time que está vindo para o cenário internacional. Não vejo a hora de atuar com elas e ver como vai ser”, disse Bruna, de 22 anos, que em junho deste ano ficou em terceiro lugar no WTT Contender Lima.

Na fase de grupos as equipes fazem jogos únicos. Os dois primeiros colocados em cada grupo avançam direto às oitavas de final. Também se classificam os dois melhores terceiros colocados (masculino) e os quatro melhores terceiros (feminino). As oitavas começam em começam em 5 de outubro. A final feminina está programada para o dia 8 (sábado) e a masculina para 9 de outubro (domingo).

Os donos da casa são os favoritos ao título. A delegação chinesa já venceu o Mundial 21 vezes e conta com os mais bem ranqueados do tênis de mesa mundial: Fan Zhendong (número 1 do ranking) e o campeão olímpico Ma Long (3º) entre os homens, e entre as mulheres a campeã olímpica Chen Meng (1ª no ranking) e Sun Yingsha (2ª).