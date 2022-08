Calderano derrota francês e conquista o WTT Contender da Tunísia

O carioca Hugo Calderano, número 6 do mundo, faturou neste sábado (6) o título do WTT Contender da Tunísia, etapa do circuito mundial de tênis de mesa. Na final, o brasileiro derrotou o jovem francês Alexis Lebrun (37º) por 4 sets a 1 (parciais de 11/7; 11/6; 11/7; 10/12 e 11/3).

Com o primeiro título nesta temporada, Calderano soma 400 pontos no ranking e deve subir para a quinta posição na próxima atualização da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), na segunda-feira (8).

É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃO! 🏆🏓



Hugo Calderano é campeão do WTT de Túnis 🇹🇳!



Vitória na decisão sobre a grande promessa Alexis Lebrun 🇫🇷 por 4 x 1:

11/7, 11/6, 11/7, 10/12 e 11/3



É o maior que temos! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/o4mfso3Fah — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2022

Calderano precisou de apenas 35 minutos para superar o francês Lebrun, de 18 anos, na final deste sábado. O brasileiro fez uma campanha excelente em Túnis: triunfou cinco vezes (17 sets vencidos e apenas um perdido).

Esta foi a sexta vez que o brasileiro decidiu um evento do circuito mundial. No ano passado, ele faturou o WTT Contender de Doha (Catar), onde três anos antes havia sido vice-campeão do Aberto Platinium. O carioca também foi vice no Aberto da Austrália em 2016, e conquistou o Aberto do Brasil nas edições de 2013 e 2017.

WTT CONTENDER TÚNIS | FINAL: Melhores momentos de Hugo 4 x 1 Alexis Lebrun



📽️ WTT#TimeCalderano pic.twitter.com/hhtow2c9sE — Hugo Calderano (@hugocalderano) August 6, 2022

O WTT da Túnísia foi o última competição internacional de Calderano, que estreia em setembro na Liga Japonesa (T-League), uma das principais do mundo, criada em 2017. O mesa-tenista será o primeiro brasileiro a disputar o torneio. Calderano assinou contrato este ano com o clube Kinoshita (Japão), após sete temporadas exitosas defendendo o Liebherr Ochsenhausen (Alemanha).