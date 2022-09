Série B: Vasco duela com Londrina em São Januário para se manter no G4

O duelo entre Vasco e Londrina, no Estádio de São Januário, promete ser um dos mais emocionantes desta noite na Série B do Campeonato Brasileiro. A sete rodadas do fim, o Cruzmaltino ocupa a quarta posição na tabela, e é seguido de perto pelo Londrina (5º), adversário desta noite na luta pelo acesso à Série A no ano que vem. Os times se enfrentam a partir das 21h30 (horário de Brasília) no Caldeirão, com lotação esgotada. O duelo será transmitido ao vivo na Rádio Nacional com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de notícias com Bruno Mendes.

Preparação para o duelo contra o Londrina finalizada ✅



VAMOS! 💢👊



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/z74AGoaRdv — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 28, 2022

No primeiro turno da Série B, o Vasco levou a melhor fora de casa contra o Tubarão, com vitória de 1 a 0. Nesta noite, o time comandado pelo técnico Jorginho quer espantar a derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 na semana passada em Belo Horizonte. Os cariocas terão a seu favor a presença de quase 21 mil torcedores que esgotaram os ingressos em apenas 24 horas. Outra notícia boa é que Jorginho poderá contar esta noite com camisa 10 Nenê. O meia foi absolvido ontem (28) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) – Nenê havia sido enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao protestar após expulsão no jogo contra a Chapecoense (22ª rodada).

O treinador terá de driblar os desfalques de Riquelme e Gabriel Dias, que seguem em recuperação de cirurgia.

O Londrina chega ao embate no Calderão após ter perdido em casa para a Ponte Preta na última rodada, deixando escapar a chance de igualar a pontuação com o Cruzmaltino. No histórico de jogos fora de casa, o Tubarão é o segundo melhor da Série B: em 15 partidas como visitante, o time paranaense ganhou cinco, empatou três e somou sete derrota. Para o duelo desta noite o treinador Adilson Batista não poderá contar com Leandrinho e Douglas Coutinho, que cumprem suspensão.