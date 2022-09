CPB promove Festival Paralímpico em 98 cidades do Brasil

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promoveu, neste domingo (25) em 98 cidades do Brasil, a 4ª edição do Festival Paralímpico, evento que tem o objetivo de difundir o Movimento Paralímpico (por meio de atividades recreativas e lúdicas que simularam modalidades paralímpicas).

Em cada um dos locais que sediaram o Festival Paralímpico, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar três práticas esportivas. Já as crianças puderam ter experimentações com goalball, vôlei sentado, canoa havaiana, surfe adaptado, rúgbi, tiro com arco, entre outros esportes adaptados.

“O Festival Paralímpico representa a essência do esporte. Promovemos a interação entre 15 mil crianças, com e sem deficiências, em 98 cidades do país. E tenho certeza de que muitos desses participantes se tornarão atletas de alto rendimento no futuro, a partir dessa inclusão e iniciação feitas pelo CPB", declarou o Presidente do CPB, Mizael Conrado.

O maior movimento dia foi no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, que teve cerca de mil inscritos em atividades que simularam vôlei sentado, badminton e atletismo. Uma das presentes foi Letícia Barbosa, de 14 anos, que é biamputada de pernas. “É muito gratificante ver crianças com deficiências praticando esportes. Então, é muito importante ter um evento como esse. Pode ser o início de futuros atletas”, declarou a jovem, que estuda na Escola Paralímpica de Esportes do CPB e pratica vôlei sentado desde 2021.