Equador mantém vaga na Copa após Fifa rejeitar recurso do Chile

O Equador disputará a Copa do Mundo de 2022 após a Fifa rejeitar um recurso no caso do jogador equatoriano Byron Castillo, que o Chile alegou ser inelegível para jogar durante as Eliminatórias, disse a entidade que comanda o futebol mundial nesta sexta-feira (16).

A Federação de Futebol do Chile tinha recorrido da decisão da Fifa de 10 de junho de rejeitar a queixa de que Castillo nasceu em Tumaco (Colômbia) em 1995 e não na cidade equatoriana de General Villamil Playas em 1998, conforme consta em seus documentos oficiais.

“Tendo analisado as alegações de todas as partes e após a realização de uma audiência, o Comitê de Apelação confirmou a decisão do Comitê Disciplinar de encerrar o processo instaurado contra a FEF [Federação Equatoriana de Futebol]”, disse a Fifa em comunicado.

“Entre outras considerações, foi determinado que, com base nos documentos apresentados, o jogador deveria ser considerado como tendo nacionalidade equatoriana permanente”.

Castillo disputou oito dos 18 jogos do Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Equador negou que o jogador fosse inelegível.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.