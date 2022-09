Fluminense bate Flamengo e dorme na vice-liderança do Brasileiro

Num duelo agitado na tarde de domingo (18) no Maracanã, o Fluminense levou a melhor e acabou com a invencibilidade de 19 jogos do Flamengo ao vencer ao rival por 2 a 1. De quebra, o Tricolor pulou para a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao ultrapassar na tabela o próprio Rubro-Negro e o Internacional, que joga nesta segunda-feira (19). O time das Laranjeiras, bairro da zona sul do Rio, soma agora 48 pontos. O Flamengo estaciona nos 45 e pode, inclusive, perder mais posições em caso de vitórias de Corinthians e Athletico Paranaense na 27ª rodada.

O jogo começou quente, com expulsão logo aos cinco minutos. David Braz levou o vermelho mesmo estando no banco de reservas do Fluminense, por insistência nas reclamações. Em campo, o Flamengo estabeleceu o controle das ações ofensivas desde o começo, embora o Fluminense tivesse maior posse. A primeira grande chance veio com Thiago Maia, que pegou sobra na entrada da área e chutou forte. A bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Fábio, do Tricolor.

O camisa 12, aliás, começou a mostrar que estava em tarde inspirada pouco depois. Pedro fez lindo lançamento para Arrascaeta, que surgiu na cara do gol. Ele finalizou de perna esquerda e, também com a perna esquerda, o arqueiro tricolor fez defesa importante, colocando para escanteio.

Fábio apareceu muito bem novamente aos 37 minutos. O Flamengo apertou a saída de bola tricolor e a roubou dentro da área adversária. João Gomes recebeu e parecia ter o gol todo à disposição, mas Fábio voou em outra intevenção impressionante.

No fim do primeiro tempo, um lance polêmico resultou na abertura do placar. Matheus Martins recebeu na esquerda e chutou fraco para defesa de Santos, que deu rebote. Ele dividiu com o atacante German Cano, que acertou o seu rosto e caiu no chão reclamando do choque. A arbitragem deu pênalti. Ganso cobrou com categoria e marcou.

No segundo tempo, o Rubro-Negro intensificou a pressão e Fábio continuou se destacando. Aos 11, em lance pela esquerda, Arrascaeta puxou para o meio e finalizou colocado. O goleiro tricolor foi buscar novamente. Dez minutos depois, novo encontro entre os dois e nova defesa de Fábio.

E ESSE GOLAÇO DO NATHAN! 🎣🎣🎣 pic.twitter.com/f9uEXxuc0b — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 18, 2022

Aos 30, o Fluminense teve um alívio momentâneo. Ganso cobrou falta de maneira rápida. Após jogada de Martinelli, Nathan apareceu livre para completar de cabeça e ampliar.

Porém, aos 39, Gabigol aproveitou o único vacilo de Fábio na partida para diminuir. Ele saiu mal do gol em cruzamento, Arrascaeta desviou para dentro da área e o camisa 9 marcou.

Logo depois, os nervos à flor da pele resultaram em quatro expulsões, duas em cada time: Marinho e Everton Cebolinha receberam o vermelho pelo Flamengo e Manoel e Caio Paulista pelo Tricolor. Foram acrescentados dez minutos ao fim do tempo regulamentar, que serviram como mais oportunidades para pressão rubro-negra, mas o placar não se alterou.

Na próxima rodada, no dia 28, o Fluminense recebe o Juventude, no Maracanã, enquanto o Flamengo visita o Fortaleza.

São Paulo vence e deixa Ceará para trás

Na capital cearense, Ceará e São Paulo entraram em campo com campanhas idênticas (31 pontos e seis vitórias). No entanto, nada deu certo para o Vozão e tudo fluiu bem para o Tricolor paulista no Castelão. Vitória por 2 a 0. Aos 22 minutos, Calleri, de cabeça, abriu o placar para o São Paulo após cruzamento de Patrick pela esquerda. Ainda no primeiro tempo, Luiz Otávio derrubou o atacante argentino, em jogada inicialmente marcada como pênalti para a equipe paulista, com cartão amarelo para o defensor adversário. No entanto, após revisão no VAR, a marcação foi alterada para falta fora da área e o cartão amarelo virou vermelho.

⚽️ Primeiro gol com a nossa camisa!



Tarde de hermanos no Castelão! 🇦🇷#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/J4oRpvRjQB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 18, 2022

Com um a menos, o Ceará foi valente em busca de pressionar o São Paulo. Mas na segunda etapa, não suportou jogar com dois a menos, já que Zé Roberto também foi expulso por entrada violenta em Diego Costa. Nos acréscimos, Bustos marcou e deu números finais à partida.

O São Paulo foi a 34 pontos, abrindo seis para a zona de rebaixamento. O Ceará tem 31. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Avaí, no domingo (25), enquanto o Ceará visita o Coritiba três dias depois.

Bragantino 1 x 1 Goiás

Na manhã do domingo (18), Bragantino e Goiás empataram em 1 a 1 em Bragança Paulista (SP). O Massa Bruta abriu o placar aos 27 da primeira etapa, quando Léo Ortiz roubou bola na intermediária e cruzou para Alerrandro completar. O empate do Goiás veio no início do segundo tempo. Pedro Raúl cobrou pênalti e igualou, marcando o 15º dele na competição e se igualando a Cano, do Fluminense, como artilheiro do campeonato.

Com o resultado, o Esmeraldino foi a 37 pontos, momentaneamente ocupando a oitava posição. O próximo duelo da equipe é contra o Botafogo, em Goiânia, no dia 28. No mesmo dia, o Bragantino, 12º colocado com 34 pontos, visita o Internacional.