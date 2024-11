Nadal perde para holandês Van de Zandschulp em Copa Davis de despedida

O espanhol Rafael Nadal sofreu uma derrota no que pode ser a última partida profissional de sua carreira ao perder por 6/4 e 6/4 para o holandês Botic van de Zandschulp, nesta terça-feira (19), em duelo da Copa Davis.

A vitória de Van de Zandschulp, número 80 do mundo, deu à Holanda uma vantagem de 1 a 0 no confronto das quartas de final contra a Espanha, e ele provou ser o estraga-prazeres na cidade de Málaga, a casa do espanhol 22 vezes campeão de torneios do Grand Slam.

Nadal, de 38 anos, que no mês passado anunciou que encerraria sua carreira no tênis após a Copa Davis, foi uma sombra de si mesmo contra Van de Zandschulp, que manteve a calma em uma arena barulhenta para vencer o herói local em menos de duas horas.

Nadal, que estava jogando apenas sua 24ª partida desde o início de 2023 depois de quase um ano afastado por causa de uma lesão no quadril, teve dificuldades para enfrentar o explosivo e agressivo holandês na quadra dura coberta de Málaga.

Van de Zandschulp aproveitou uma dupla falta e dois erros não forçados para quebrar o saque de Nadal no nono game e fechou o primeiro set logo no game seguinte com quatro saques certeiros.

O holandês continuou a jogar firme e quebrou o saque de Nadal duas vezes no início do segundo set e, apesar de o espanhol ter recuperado uma dessas quebras, Van de Zandschulp se manteve firme para fechar a partida e dar à Holanda a liderança no confronto.

A Espanha agora precisa que Carlos Alcaraz, número três do mundo, vença Tallon Griekspoor no segundo jogo de simples do dia para se manter viva no torneio.

Oito países estão disputando a Copa Davis em Málaga nesta semana, com a final marcada para domingo (24).

