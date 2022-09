Futebol: seleção feminina vence primeiro amistoso contra África do Sul

A seleção feminina de futebol levou a melhor no primeiro de dois amistosos contra a África do Sul, na casa das adversárias. Nesta sexta-feira (2), o Brasil venceu as anfitriãs por 3 a 0 no estádio Orlando Pirates, na capital Johanesburgo. As equipes se reencontram na segunda-feira (5), às 13h (horário de Brasília), no estádio Moses Mabhida, em Durban.

Autora do primeiro gol… E que golaço! Bem demais, Geyse! ⚽️



🇧🇷 2x0 🇿🇦

A técnica Pia Sundhage mandou a campo boa parte das jogadoras que foram titulares na conquista da Copa América, em junho, na Colômbia. A zagueira Kathellen (na vaga de Tainara), a volante Duda Sampaio (no lugar da lesionada Angelina) e a atacante Geyse (que substituiu Bia Zaneratto, relacionada, mas no banco), reservas no torneio sul-americano, iniciaram o jogo desta sexta. Com a bola no pé, a equipe atuou com uma linha de três defensoras e cinco atletas pelo meio, com a lateral Tamires e a atacante Adriana abertas e as volantes Ary Borges e Duda Sampaio começando as jogadas pelo centro.

O Brasil errou muitos passes e demorou a finalizar com perigo, apesar de controlar as ações ofensivas da primeira etapa. As sul-africanas apostaram em bolas longas e assustaram em falhas das zagueiras Rafaelle e Antonia na cobertura, que não foram convertidas.

A rede balançou somente aos 41 minutos, com Geyse. A atacante aproveitou um lançamento que a defesa adversária afastou mal, matou no peito e arriscou de primeira, da meia-lua, encobrindo a goleira. Três minutos depois, a atacante Debinha escapou pela esquerda e cruzou rasteiro. A zaga falhou e Adriana, livre, completou para o gol.

No detalhe da batida… Golaço da @tamires! A mãe tá sempre 🔛!



📸 Rafael Ribeiro/CBF

Na etapa final, a África do Sul esboçou uma maior presença ofensiva, mas esbarrou na parte técnica. As brasileiras acabaram sendo mais eficientes. Aos 18 minutos, Bambanani Mbane tentou afastar uma bola dividida por Geyse e pela também zagueira Janine van Wyk na pequena área, mas mandou nos pés de Tamires, que aparecia pela esquerda. A lateral dominou e chutou para as redes, ampliando a vantagem.

Mesmo sem brilho, o Brasil teve ainda chances de aumentar o placar, com a atacante Gabi Nunes e a meia Duda Santos, que saíram do banco. A melhor oportunidade sul-africana foi uma cobrança de falta perigosa, perto da entrada da área, da meia Hildah Magaia, mas que passou rente à trave direita brasileira.