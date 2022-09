Gabriel Jesus busca chamar atenção de Tite em clássico londrino

Quando o Arsenal receber o Tottenham Hotspur no derby do norte de Londres no sábado (1º), a intensa rivalidade entre os dois clubes terá um toque extra brasileiro, já que o atacante dos Gunners Gabriel Jesus procura mandar um lembrete ao técnico da seleção brasileira, Tite.

Jesus tem tido boa atuação desde que chegou ao Arsenal vindo do Manchester City, marcando quatro gols na Premier League e impressionando com sua incansável obediência tática enquanto a equipe de Mike Arteta lidera a tabela após sete jogos.

Mas o jogador de 25 anos, que atuou 56 vezes pela seleção e foi titular de Tite na Copa do Mundo de 2018, ficou de fora dos amistosos da seleção brasileira deste mês contra Gana e Tunísia.

O atacante do Tottenham Richarlison disputou os amistosos e marcou nos dois jogos com a camisa 9 e se estabeleceu como prioridade no ataque do Brasil, marcando 17 vezes em 24 partidas e sete em suas últimas seis partidas.

Richarlison, contratado junto ao Everton, tem sido impressionante no forte início de temporada do Tottenham, oferecendo ao técnico Antonio Conte uma presença física para complementar sua dupla regular de atacantes Harry Kane e Son Heung-min.

"Espero que o torcedor brasileiro acredite mais em mim, porque quando convocado pela seleção faço muitos gols. Estou vestindo a camisa 9 hoje e toda vez que a visto estou marcando. Espero que continue assim", disse Richarlison depois de marcar dois gols na vitória por 3 x 0 sobre Gana, em Le Havre.

Tite claramente gosta de Richarlison, enquanto Jesus, que não conseguiu marcar em cinco aparições na Copa do Mundo de 2018, parece agora disputar vaga com outros nomes.

Assim, o confronto de sábado no estádio Emirates oferece a Gabriel Jesus o palco perfeito para mandar uma mensagem para o país e para Tite em particular.

