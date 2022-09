Guardiola diz que Haaland vai se tornar ainda melhor

O técnico do Manchester City (Inglaterra), o espanhol Pep Guardiola, elogiou Erling Haaland como a “pessoa perfeita” para treinar e disse que o atacante norueguês pode ficar ainda melhor após ter sido eleito o jogador do mês de agosto da Premier League nesta sexta-feira (16).

O jogador de 22 anos marcou 10 gols em seis jogos do Campeonato Inglês e três na Liga dos Campeões desde que chegou ao City vindo do Borussia Dortmund (Alemanha) no final da temporada passada.

“Ele é um atacante excepcional. Na idade que tem, em sua ambição, ele quer ser melhor e será melhor”, disse Guardiola a repórteres antes da viagem do time para enfrentar o Wolverhampton Wanderers no próximo sábado (17).

Os atuais campeões levaram a melhor sobre o Wolves nas duas vezes que se enfrentaram na temporada passada, mas Guardiola disse que o time de Bruno Lage esteve entre seus adversários mais difíceis nas últimas temporadas e espera outro teste complicado no fim de semana.

“Equipe completamente diferente para temporadas diferentes. Eles costumavam jogar com cinco na defesa [...], agora com quatro. Estou realmente impressionado com a forma como eles jogam, imprevisíveis. Eles têm muitas coisas realmente boas”, declarou.

O zagueiro Aymeric Laporte, que ainda não atuou nesta temporada após uma cirurgia no joelho, está de volta aos treinos, enquanto o lateral-direito Kyle Walker é dúvida para sábado.

