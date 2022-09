Mbappé brilha e PSG derrota Juventus na estreia na Liga dos Campeões

O francês Kylian Mbappé foi o principal pesadelo da Juventus (Itália) em sua atuação pelo PSG (França) no primeiro jogo da campanha na Liga dos Campeões, uma vitória por 2 a 1 contra a equipe italiana nesta terça-feira (6).

Após um bonito passe do brasileiro Neymar, Mbappé abriu o placar com uma finalização impressionante, e marcou o segundo ainda no primeiro tempo. O reserva da Juve Weston McKennie reduziu a vantagem no segundo tempo, após a equipe francesa cair um pouco de produção.

A Juventus teve chances de empatar, mas o goleiro Gianluigi Donnarumma fez várias boas defesas para compensar sua falha no gol da equipe visitante, garantindo que o PSG vencesse a equipe italiana pela primeira vez em oito jogos, após perder os últimos seis.

O time de Christophe Galtier está empatado com o Benfica (Portugal), com três pontos cada no Grupo H. O clube português venceu o Maccabi Haifa (Israel) por 2 a 0.

Em outros destaques da primeira rodada da fase de grupos da principal competição de clubes da Europa, o Real Madrid (Espanha) venceu o Celtic (Escócia) por 3 a 0 na partida de abertura do grupo F, com gols de Vinícius Jr., Luka Modric e Eden Hazard, mas viu o centroavante Karim Benzema sair ainda no primeiro tempo com uma lesão no joelho.

Pelo grupo G, o Manchester City (Inglaterra) goleou o Sevilla (Espanha) por 4 a 0 com mais dois gols do atacante Erling Haaland. O norueguês tem agora 12 gols em 7 jogos oficiais pelo City após chegar do Borussia Dortmund.

FULL-TIME | A very impressive start to life in Group G!



⚪ 0-4 🔵 #ManCity pic.twitter.com/V0P4pyxDea — Manchester City (@ManCity) September 6, 2022

