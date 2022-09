Palmeiras e Athletico-PR decidem primeiro finalista da Libertadores

O primeiro finalista da Libertadores será conhecido nesta terça-feira (6). A partir das 21h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. A narração é de André Marques, com comentários de Mario Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Luiz Ferreira.

O Furacão entra em campo com a vantagem do empate, já que venceu a partida de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, há uma semana, por 1 a 0, com gol do volante Alex Santana. O Verdão tem de ganhar por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se os paulistas igualarem o placar agregado ao final dos 90 minutos, a decisão será na disputa de pênaltis.

Quem avançar, encara o ganhador de Flamengo e Vélez Sarsfield (Argentina), que duelam na quarta-feira (7), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os cariocas venceram o jogo de ida por 4 a 0, na última quarta-feira (31), no estádio José Amalfitani, na capital argentina Buenos Aires. A decisão da Libertadores será em 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

O Athletico não chegava à semifinal da Libertadores desde 2005. Na ocasião, o Rubro-Negro alcançou a única final disputada até hoje, mas foi derrotado pelo São Paulo. O Palmeiras, por sua vez, pode se tornar o clube brasileiro com mais decisões do principal torneio sul-americano, caso chegue lá pela sétima vez, sendo a terceira consecutiva.

Embora figurem na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, os dois times priorizam a Libertadores. Não à toa, pouparam titulares nos respectivos compromissos do fim de semana pela competição nacional. O Verdão empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), mantendo-se com sete pontos de vantagem para o Flamengo na liderança do torneio. O Furacão, em sexto lugar, superou o Fluminense por 1 a 0 em Curitiba e ficou a um ponto do G4.

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o volante Danilo, que cumpre o segundo jogo de suspensão pela expulsão no empate sem gols com o Atlético-MG, no Allianz, na partida de volta do confronto pelas quartas de final. Titular em Curitiba, Gabriel Menino deve seguir no setor. O meia Raphael Veiga, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no primeiro duelo com o Athletico, está em recuperação e participou do treino de segunda-feira (5) pela manhã. A escalação dele, porém, ainda é dúvida.

A provável escalação do Verdão terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata, José López ou Miguel Merentiel); Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Expulso no jogo de ida, o volante Hugo Moura desfalca o Athletico, que também não terá o técnico Luiz Felipe Scolari, suspenso pelo cartão vermelho que recebeu no duelo em Curitiba - o auxiliar Paulo Turra comandará o time em São Paulo. O volante Christian, o meia Marlos (ambos em transição) e o atacante Marcelo Cirino (recupera-se de lesão no joelho esquerdo) também estão fora de combate.

O Furacão deve atuar com: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Helno e Abner Vinícius; Erick, Fernandinho e David Terans; Vitinho, Agustín Canobbio e Vitor Roque.