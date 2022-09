Paralimpíada: Israel Stroh é bronze na Finlândia

O mesa-tenista paralímpico Israel Stroh faturou a medalha de bronze no torneio individual da classe 7 do Aberto da Finlândia neste sábado (10). A campanha do brasileiro teve quatro vitórias em cinco jogos. Ele foi superado justamente na semifinal em uma batalha de quatro sets contra o alemão Henrik Meyer por 3 sets a 1 (9 a 11, 13 a 15, 11 a 3 e 6 a 11). Ao todo, o paulista de Santos venceu 10 sets e perdeu apenas 4 no torneio.

Depois da medalha no individual, Stroh começou o torneio de duplas. Ao lado do chileno Manuel Echaveguren Farias, na classe MD18, ele venceu os dois primeiros jogos da fase classificatória.

Neste domingo, dia 11, eles decidem a classificação e o primeiro lugar do grupo contra os alemães Mohit Singh e Jonas Wand, a partir das 3h (horário de Brasília).