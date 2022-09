Rival do Brasil na Copa, Camarões perde do Uzbequistão em amistoso

A seleção de Camarões, que se prepara para a Copa do Mundo e que está no grupo do Brasil, foi derrotada por 2 a 0 pelo Uzbequistão nesta sexta-feira (23) no primeiro de dois amistosos na Coreia do Sul neste mês.

Hojimat Erkinov e Oston Urunov marcaram os gols, um em cada tempo, que garantiram a vitória do Uzbequistão.

Camarões, que caiu no Grupo G do Mundial do Catar, ao lado de Brasil, Suíça e Sérvia, enfrentará a Coreia do Sul em outro amistoso em Seul na próxima terça-feira (27).

