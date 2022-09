Sané brilha na vitória do Bayern de Munique sobre a Inter de Milão

Leroy Sané marcou um gol para o Bayern de Munique (Alemanha) e forçou um contra da Internazionale (Itália), na vitória dos alemães por 2 a 0 fora de casa sobre o time italiano, pela primeira rodada do grupo C da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (7).

Sané, atacante da seleção alemã, controlou muito bem um cruzamento preciso de Joshua Kimmich antes de driblar o goleiro André Onana, estreando pela Internazionale, e abrir o placar para o Bayern aos 25 minutos.

Sané também mereceu crédito pelo segundo gol, após desmontar a defesa da Inter com uma rápida tabela com Kingsley Coman, aos 21 minutos do segundo tempo, antes de seu chute ser desviado à rede pelo capitão da Inter, Danilo D’Ambrosio.

O Bayern, recuperando-se de dois empates consecutivos pelo Campeonato Alemão, recebe o Barcelona (Espanha) na próxima semana. A Internazionale, que perdeu o segundo jogo seguido após a derrota no clássico para o Milan no último sábado, enfrentará o Viktoria Plzen (República Tcheca) na outra partida do grupo.

