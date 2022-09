Jorginho chega ao Vasco dizendo que o alvo é o retorno à Série A

Afirmando que o grande objetivo do Vasco em 2022 é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho foi apresentado oficialmente pelo Cruzmaltino nesta quarta-feira (7) no Centro do Treinamento do Almirante, na Cidade de Deus (Rio de Janeiro).

“O objetivo hoje é o acesso. É o objetivo um. A médio e longo prazo, algo que começa em novembro, o objetivo é tornar o Vasco uma equipe mais competitiva. Em um cenário que ele possa rivalizar com outros clubes diferentes do que rivaliza neste ano. O objetivo é construir uma equipe forte. Dentro de estrutura forte. Por isso, vai haver investimento dentro do CT, em profissionais e no elenco”, declarou o treinador, que já comandou a equipe entre 2015 e 2016 e em 2018.

E as duas passagens anteriores pelo Vasco trazem doces lembranças a Jorginho, que diz que São Januário é sua casa: “É um prazer retornar ao Vasco da Gama. Estou muito honrado de estar de volta, feliz poder novamente estar em casa. Aqui é minha casa, joguei dois anos aqui. Fui treinador em 2015, 2016 e 2018”.

Para voltar a viver bons momentos pelo Cruzmaltino, o técnico já começou o trabalho na última terça-feira (6), ao lado dos auxiliares Joelton Urtiga e João Roberto. A meta é preparar a equipe para o jogo do próximo domingo (11) contra o Grêmio em Porto Alegre.