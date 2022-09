Jorginho assume comando técnico do Vasco na reta final da Série B

O Vasco da Gama está de técnico novo. Nesta terça-feira (6), o Cruzmaltino anunciou a contratação de Jorginho, de 58 anos, para comandar o time nas 10 últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta será a terceira passagem do treinador pelo clube carioca, que luta para retornar à elite do futebol nacional. Na quarta posição, com 45 pontos, o Cruzmaltino é seguido de perto pelo Londrina (41) e Sport (40), quinto e sexto colocados respectivamente, que também lutam pela vaga na Série A.

Jorginho já comanda o elenco do Vasco no treino desta tarde, no CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Junto com ele chegam ao clube o auxiliar Joelton Urtiga e o analista Bebeto Sauthier. Jorginho deixou o Atlético-GO no mês passado, após disputar a semifinal Sul-Americanas e as quartas da Copa do Brasil.

Tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994 quando atuava como lateral-direito, Jorginho também defendeu o Cruzmaltino como jogador. A última vez que treinou o clube foi em 2018, e a primeira passagem pelo Gigante da Colina ocorreu entre os anos de 2015 e 2016 quando conquistou não só o título do Campeonato Carioca (2016), como também o retorno do clube à Série A de 2017.

A próxima partida do Cruzmaltino será contra o Grêmio, no domingo (11), às 16h (horário de Brasília), em Porto Alegre. O jogo marcará a estreia do técnico Renato Gaúcho, que voltou ao comando do time na semana passada.