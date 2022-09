Série B: Vila Nova vira sobre Guarani e fica perto de sair do Z4

O duelo que abriu a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou com vitória suada do Vila Nova. Nesta terça-feira (6), o Tigrão derrotou o Guarani por 2 a 1, de virada, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Os goianos ultrapassaram os paulistas, mas seguem na zona de rebaixamento. A equipe do Centro-Oeste ocupa a 17ª posição, com os mesmos 31 pontos do CSA, primeiro clube fora do Z4, ficando atrás pelo número de vitórias. O Bugre, com 29 pontos, caiu para a vice-lanterna.

Os visitantes abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos, o atacante Yuri Tanque recebeu do meia Rodrigo Andrade e chutou cruzado, na área, para vencer o goleiro Koslinski. O empate do Vila saiu pouco depois do intervalo, aos oito, em finalização do atacante Dentinho, de fora da área. Já aos 43, o meia Arthur Rezende cobrou escanteio, Koslinski saiu mal e o zagueiro Matheus Mancini aproveitou, garantindo o triunfo do Tigrão.

Pela 30ª rodada da Série B, o Guarani volta a campo na próxima terça-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), contra o Operário. O Vila Nova ficará 11 dias sem jogos pela competição nacional e terá compromisso somente no dia 17, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), diante dos anfitriões.