Serena Williams emplaca vitória sobre número 2 do mundo no US Open

Jogando mais como a número um do mundo, Serena Williams surpreendeu na quarta-feira (31 ao vencer a número dois do mundo, Anett Kontaveit, por dois sets a um, 7/6(4) 2/6 6/2, e avançou para a terceira rodada do US Open, adiando seus planos de aposentadoria.

A derrota sempre foi difícil de engolir para a competitiva Williams e a implacável vontade de vencer da norte-americana de 40 anos estava em plena exibição durante uma disputa desgastante de duas horas e 27 minutos de alta qualidade, intensidade e drama.

RT if you're still twirling this morning.pic.twitter.com/O4f5h9zgpv — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Serena sinalizou sua intenção de se aposentar no início deste mês, dizendo que está "evoluindo do tênis", mas nunca confirmou o US Open como seu evento final.

Ela volta à quadra central nesta quinta-feira para uma partida de duplas com sua irmã mais velha, Venus, seguida por um confronto na terceira rodada na sexta-feira com a australiana Ajla Tomljanovic, que venceu a russa Evgeniya Rodina.

"Sou uma jogadora muito boa", disse Serena com um sorriso malicioso quando perguntada como ela derrubou a número dois do mundo. "Isto é o que eu faço melhor --adoro um desafio, adoro enfrentar um desafio."

Com 23 títulos de Grand Slam e amplamente considerada a maior jogadora de todos os tempos, Serena realmente fez tudo nas quadras de tênis.

Mas depois de duas vitórias, o sonho outrora impensável de um fim de Hollywood para sua carreira, arrebatando uma 24ª vitória de Grand Slam para igualar a Margaret Court no topo da lista de maiores vencedoras de todos os tempos, pode estar ao alcance.

Reportagem adicional de Amy Tennery e Rory Carroll

