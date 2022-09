Serena Williams perde na 3ª rodada do US Open

A tenista Serena Williams se despediu emocionada do US Open com uma derrota na terceira rodada para Ajla Tomljanovic no final da noite da última sexta-feira (2), no que pode ter sido a última partida de sua brilhante carreira.

A derrota sempre foi difícil de engolir para a competitiva Williams e o revés por 7-5, 6-7 (4-7) e 6-1 para a australiana, 46ª colocada do ranking mundial, certamente a machucou profundamente.

Porém, após uma corrida alegre até a terceira rodada, não houve vergonha em perder para a corajosa Tomljanovic, permitindo que a vencedora de 23 Grand Slams saísse com dignidade intacta e cabeça erguida.

Suas três partidas, destacadas por uma vitória na segunda rodada sobre a número 2 do mundo, Anett Kontaveit, foram um presente para seus fãs, assim como a atitude implacável de nunca desistir que a tornou a jogadora dominante no tênis por mais de duas décadas até a exibição do ponto final.

Williams havia sinalizado sua intenção de se aposentar no mês passado, dizendo que estava “se afastando do tênis”, mas nunca confirmou que o US Open seria seu evento final.

