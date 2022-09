Série B: Grêmio assume vice-liderança após vitória sobre Sport

O Grêmio assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro após derrotar o Sport por 3 a 0, na noite desta terça-feira (20) em Porto Alegre, pela 31ª rodada da competição.

Fim de jogo: #Grêmio 3x0 Sport

FOI O 20 DE SETEMBRO; O PRECURSOR DA LIBERDADE! Dominamos as chances de gol do começo ao fim e, com Biel, Lucas Leiva e Bitello, chegamos ao resultado que nos deixa na vice-liderança do campeonato.

🇪🇪 #GRExSPO #Brasileirão2022 #ParaOQueDerEVier pic.twitter.com/SEQI5jhUv6 — Grêmio FBPA (@Gremio) September 20, 2022

Após o triunfo, o Tricolor de Porto Alegre chegou aos 53 pontos, superando o Bahia, que tem 51 pontos e que ainda mede forças com o Operário na rodada. Para o Leão da Ilha do Retiro o revés representou permanecer com 43 pontos, na 6ª posição.

Após um primeiro tempo no qual o placar permaneceu inlaterado, o Grêmio garantiu a vitória graças a gols de Bitello, Lucas Leiva e Gabriel Teixeira.

Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tirar três mandos de campo do Tricolor por causa de brigas de seus torcedores na arena em Porto Alegre no empate com o Cruzeiro na 25ª rodada, há a possibilidade de esta ter sido a última partida da equipe em seu estádio na atual temporada.