Brasil e Inglaterra farão duelo da Finalíssima feminina em Wembley

A campeã europeia, Inglaterra, enfrentará o Brasil, campeão da Copa América, na primeira partida feminina "Finalíssima", no estádio de Wembley, em Londres, em 6 de abril do ano que vem, anunciou a Uefa nesta quarta-feira (26).

A Inglaterra venceu a Alemanha na final do campeonato europeu em julho e conquistou seu primeiro grande título, enquanto o Brasil ganhou o oitavo título continental em nove anos com vitória sobre a Colômbia.

📅 A date for your diary!



The first-ever Women's ✨ 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 ✨ takes place on 6 April 2023 at London’s Wembley Stadium.



🤝 UEFA and @CONMEBOL will unite to organise another memorable occasion for women's football. #Finalissima



More: ⬇️