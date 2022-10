Brasileiro: Inter vence Ceará para continuar lutando pelo título

O Internacional arrancou uma vitória de 2 a 1 de virada sobre o Ceará para continuar vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo alcançado na noite desta quarta-feira (27) no estádio do Beira Rio, o Colorado permanece com uma pequena chance de ser campeão da competição.

#INTxCEA | ⏱️ | 2T | 51' - VEEEEEEEEEEEEENCE O CLUBE DO POVO! Edenilson e Alan Patrick marcam, o Inter vira no Gigante, chega aos 64 pontos e confirma vaga na @LibertadoresBR de 2023! ✅😆



🇦🇹 #ColoradoJogaJunto



📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/titUwxY5RI — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 27, 2022

Após vencer em casa, o time gaúcho reassumiu a vice-liderança, agora com 64 pontos, dez a menos do que o líder Palmeiras, quando faltam cinco rodadas a serem disputadas. Assim, basta ao Verdão derrotar o Fortaleza na próxima quarta (2) para levar o troféu da competição para casa sem depender de mais nenhum resultado.

Mesmo jogando em casa, a vida do Internacional não começou fácil, pois viu Lima abrir o placar para o Ceará em cobrança de pênalti aos 5 minutos de bola rolando. Mas o Colorado marcou duas vezes na etapa final para se manter vivo na competição. O primeiro veio com Edenílson, aos 19 minutos, e o segundo saiu dos pés de Alan Patrick em cobrança de pênalti, já aos 32 minutos.

Empate na Serrinha

No estádio da Serrinha, o América-MG empatou em 2 a 2 com o Goiás. Após este resultado, o Coelho ficou na 10ª posição com 46 pontos. Já o Esmeraldino chegou aos 42 pontos, na 13ª posição.