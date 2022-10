Dorival diz que chega à final com máximo respeito a Felipão

O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, afirmou que chega à grande final da Copa Libertadores, a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (29) no estádio Monumental de Guayaquil (Equador), com máximo respeito e carinho pelo comandante do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari.

“Tenho carinho especial pelo técnico deles [Felipão]. Foi meu treinador e tenho ele como exemplo. Considero o Felipão como um dos profissionais mais vitoriosos do mundo. Merece todo o respeito”, declarou o comandante do Rubro-Negro em coletiva nesta sexta-feira (28).

Na entrevista, Dorival também falou da importância da partida decisiva contra o Furacão: “Acredito que é um momento importante para todos nós. É a terceira final do Flamengo [na Libertadores] nos últimos anos. Isso não acontece por acaso. Fico feliz de participar de um momento como esse”.

Porém, para alcançar esta vitória, o técnico da equipe da Gávea admitiu que terá que lidar com uma ansiedade que toma conta de todos os participantes de uma decisão de Libertadores: “[Estou com uma] ansiedade natural diante da importância de uma decisão como essa. […]. Sinto que é um momento diferente, e vou tentar vivê-lo com toda a intensidade possível, fazendo o melhor”.